Кейн Веласкес: «Хабиб, Махачев и Кормье — мои братья. У нас особая связь»

«Ребята из зала АКА были первыми, кто связались со мной, когда все это случилось. Эти парни — мои братья. Когда вы долго тренируетесь с одним и теми же людьми в одном зале, вы становитесь братьями. Хабиб, Ислам Махачев, Даниэль Кормье — у нас образовалась особая связь, потому что мы проводили больше времени вместе, чем с нашими семьями. Мы стараемся заботиться друг о друге и поддерживать», — сказал Веласкес.
В феврале 2022 года Веласкеса арестовали за то, что он преследовал и обстрелял автомобиль Гарри Гуларте — предполагаемого растлителя своего ребенка. Приговор Гуларте еще не вынесен. Веласкес получил пять лет тюрьмы в 2025 году, но в феврале 2026-го вышел по УДО.
Экс-чемпион UFC получил пять лет тюрьмы — стрелял в мужчину, обвиняемого в растлении его ребенка. Справедливо?