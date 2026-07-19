Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кейн Веласкес: «Хабиб, Махачев и Кормье — мои братья. У нас особая связь»

Экс-чемпион UFC Кейн Веласкес отметил поддержку Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева и Даниэля Кормье во время судебного процесса, по итогам которого он получил пятилетний тюремный срок.

«Ребята из зала АКА были первыми, кто связались со мной, когда все это случилось. Эти парни — мои братья. Когда вы долго тренируетесь с одним и теми же людьми в одном зале, вы становитесь братьями. Хабиб, Ислам Махачев, Даниэль Кормье — у нас образовалась особая связь, потому что мы проводили больше времени вместе, чем с нашими семьями. Мы стараемся заботиться друг о друге и поддерживать», — сказал Веласкес.

В феврале 2022 года Веласкеса арестовали за то, что он преследовал и обстрелял автомобиль Гарри Гуларте — предполагаемого растлителя своего ребенка. Приговор Гуларте еще не вынесен. Веласкес получил пять лет тюрьмы в 2025 году, но в феврале 2026-го вышел по УДО.

Экс-чемпион UFC получил пять лет тюрьмы — стрелял в мужчину, обвиняемого в растлении его ребенка. Справедливо?

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше