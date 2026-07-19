Кейн Веласкес: «Хабиб, Махачев и Кормье — мои братья. У нас особая связь»

«Ребята из зала АКА были первыми, кто связались со мной, когда все это случилось. Эти парни — мои братья. Когда вы долго тренируетесь с одним и теми же людьми в одном зале, вы становитесь братьями. Хабиб, Ислам Махачев, Даниэль Кормье — у нас образовалась особая связь, потому что мы проводили больше времени вместе, чем с нашими семьями. Мы стараемся заботиться друг о друге и поддерживать», — сказал Веласкес.