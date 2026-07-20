Умар Нурмагомедов — про приезд Хабиба в лагерь Махачева: «Будет с нас шкуру снимать»

Об этом рассказал Умар Нурмагомедов, который также находится в США. Умар выложил фото Хабиба и написал: «Тяжелые времена настали. Приехал с нас шкуру снимать».
31 июля Усман Нурмагомедов будет защищать пояс PFL в бою с Арчи Колганом в Нью-Йорке. 16 августа на UFC 330 титульный бой с Иэном Гэрри в Филадельфии проведет Ислам Махачев. 30 августа в Шанхае Умар Нурмагомедов будет драться с Суном Ядуном.
Иэн Гэрри — про бой с Махачевым: «Макгрегор тоже дрался с лучшим бойцом мира и нокаутировал его за 13 секунд».
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