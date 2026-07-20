Хабиб встретился с Алькарасом после финала ЧМ-2026: «Приятно познакомиться, чемп!»

Накануне сборная Испании победила Аргентину в финале ЧМ‑2026 (1:0).
«Приятно познакомиться, чемп!» — подписал фото Нурмагомедов.
Хабиб и Махачев на финале ЧМ-2026: привет односельчанам от Батистуты и «финал ЛЧ был намного интереснее».
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