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Хабиб встретился с Алькарасом после финала ЧМ-2026: «Приятно познакомиться, чемп!»

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом после финала чемпионата мира по футболу.

Накануне сборная Испании победила Аргентину в финале ЧМ‑2026 (1:0).

«Приятно познакомиться, чемп!» — подписал фото Нурмагомедов.

Хабиб и Махачев на финале ЧМ-2026: привет односельчанам от Батистуты и «финал ЛЧ был намного интереснее».

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