Экс-чемпион UFC оценил величие Махачева: «Нужно еще поработать»

— Я говорил не про Ислама, а про Джона Джонса. Андерсон Силва тоже проваливал тестирование. Но у Силвы было больше защит, как и у Деметриуса Джонсона или Жоржа Сен-Пьера. Мне кажется, Махачеву еще нужно поработать.