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Экс-чемпион UFC оценил величие Махачева: «Нужно еще поработать»

Бывший чемпион UFC Крис Вайдман оценил историческое наследие российского бойца Ислама Махачева.

Источник: Getty Images

В августе Махачев проведет защиту своего чемпионского пояса в полусреднем весе против Иана Гарри.

— Допустим, Махачев побеждает на UFC 330 и добывает 17-ю победу подряд. После этого его можно будет считать величайшим бойцом в истории?

— Мне кажется, это пока слишком громкое заявление. Как по мне, для звания величайшего важны защиты чемпионского пояса и чистые допинг-тесты.

— У Ислама были проблемы, но там сложилась странная ситуация.

— Я говорил не про Ислама, а про Джона Джонса. Андерсон Силва тоже проваливал тестирование. Но у Силвы было больше защит, как и у Деметриуса Джонсона или Жоржа Сен-Пьера. Мне кажется, Махачеву еще нужно поработать.

Махачев входит в топ лучших в истории. Еще парочка зрелищных боев — и он окажется в верхнем эшелоне великих. Он доминирует в каждом поединке. Великих, — сказал Вайдман в интервью журналисту Майку Бону.

Напомним, что в 2016 году Махачев сдал положительный допинг-тест на мельдоний. Вскоре после этого USADA полностью сняло с него все обвинения.