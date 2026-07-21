Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хавьер Мендес показал, как Хабиб ведет тренировку в лагере Махачева: «Теперь я просто снимаю видео»

Тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес показал, как Хабиб Нурмагомедов руководит тренировкой в лагере перед боем Ислама с Иэном Гэрри на UFC 330.

Хабиб: «Тренер, теперь вы счастливы? Вам не нужно работать. Можно сидеть и отдыхать».

Мендес: «Теперь у меня есть ты. Зачем мне быть здесь? Я просто снимаю видео».

Хабиб: «Просто иногда говорите спасибо».

Мендес: «Пожалуйста. Ой, спасибо-спасибо. Иногда».

Хабиб: «Спасибо вам большое, тренер».

Мендес: «Пожалуйста».

Махачев проведет бой с Гэрри 16 августа. Для Ислама это будет первая защита пояса UFC в полусреднем весе.

Хабиб и Махачев на финале ЧМ-2026: привет односельчанам от Батистуты и «финал ЛЧ был намного интереснее».