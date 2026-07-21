Хавьер Мендес показал, как Хабиб ведет тренировку в лагере Махачева: «Теперь я просто снимаю видео»

Хабиб: «Тренер, теперь вы счастливы? Вам не нужно работать. Можно сидеть и отдыхать».
Мендес: «Теперь у меня есть ты. Зачем мне быть здесь? Я просто снимаю видео».
Хабиб: «Просто иногда говорите спасибо».
Мендес: «Пожалуйста. Ой, спасибо-спасибо. Иногда».
Хабиб: «Спасибо вам большое, тренер».
Мендес: «Пожалуйста».
Махачев проведет бой с Гэрри 16 августа. Для Ислама это будет первая защита пояса UFC в полусреднем весе.
Хабиб и Махачев на финале ЧМ-2026: привет односельчанам от Батистуты и «финал ЛЧ был намного интереснее».