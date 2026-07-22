«АСТ» сняло с продажи книгу о Емельяненко из-за претензии бойца

«Ввиду претензий в связи с использованием фотографий издательство АСТ сняло книгу с продажи. Тираж спорной книги составил всего 2000 экземпляров, однако представители Емельяненко вышли с требованием взыскать компенсацию по ставкам рекламных контрактов, что не соответствует сложившейся практике книжного рынка», — говорится в заявлении.