«АСТ» сняло с продажи книгу о Емельяненко из-за претензии бойца

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Издательство «АСТ» сняло с продажи книгу Анастасии Ивановой «Легенда ММА — Федор Емельяненко» в связи с претензией со стороны бойца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе издательства.
«Ввиду претензий в связи с использованием фотографий издательство АСТ сняло книгу с продажи. Тираж спорной книги составил всего 2000 экземпляров, однако представители Емельяненко вышли с требованием взыскать компенсацию по ставкам рекламных контрактов, что не соответствует сложившейся практике книжного рынка», — говорится в заявлении.
Ранее в Останкинском суде Москвы сообщили ТАСС о том, что почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко подал иск «о защите чести, достоинства, деловой репутации» к писательнице Анастасии Ивановой и издательству «АСТ». Автор-фантаст под псевдонимом Аля Рогожина написала книгу «Легенда ММА — Федор Емельяненко», посвященную жизни спортсмена.