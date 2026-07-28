Джон Джонс: «Чимаев может победить любого — кроме меня на пике карьеры»

— Ну уж нет — всех, кроме меня. Я люблю Хамзата, но я был очень хорош в свое время. Я хлестко бил ногами, умел быть очень взрывным в партере и владел разными приемами. Я был вынослив, силен и уверен в себе. На пике карьеры я верил, что я лучший не просто так.