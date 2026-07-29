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Хабиб — об Умаре и Усмане: «Возможно, лучшая пара братьев в истории ММА. Время покажет»

Хабиб Нурмагомедов высказался об Умаре и Усмане Нурмагомедовых.

Источник: Спортс‘’

«Возможно, лучшая пара братьев в истории ММА. Время покажет», — написал Хабиб.

Усман Нурмагомедов подерется против Арчи Колгана 1 августа на турнире PFL в Нью-Йорке. Это будет последний поединок Нурмагомедова по контракту с лигой.

30 августа в Шанхае Умар Нурмагомедов подерется с Суном Ядуном.

Хабиб Нурмагомедов пробежал 5 км за 23 минуты.

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