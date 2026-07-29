Хабиб — об Умаре и Усмане: «Возможно, лучшая пара братьев в истории ММА. Время покажет»

«Возможно, лучшая пара братьев в истории ММА. Время покажет», — написал Хабиб.
Усман Нурмагомедов подерется против Арчи Колгана 1 августа на турнире PFL в Нью-Йорке. Это будет последний поединок Нурмагомедова по контракту с лигой.
30 августа в Шанхае Умар Нурмагомедов подерется с Суном Ядуном.
Хабиб Нурмагомедов пробежал 5 км за 23 минуты.
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Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.Читать дальше