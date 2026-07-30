Махачев сделал признание о поражении Макгрегора: «Мне было его жаль»

Ранее ирландец провел свой первый поединок с 2021 года и потерпел поражение от Макса Холлоуэя из-за травмы колена.
— Будь честен — как ты отреагировал на поражение Конора?
— Если честно, мне было его жаль. Я знал, что Макс победит, но чтобы так быстро… Бой продлился всего одну минуту. Мне было интересно, как Макгрегор сможет драться после пятилетнего перерыва. Было неприятно, что все сложилось именно так, — сказал Махачев в интервью Complex.
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