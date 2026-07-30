Махачев сделал признание о поражении Макгрегора: «Мне было его жаль»

— Если честно, мне было его жаль. Я знал, что Макс победит, но чтобы так быстро… Бой продлился всего одну минуту. Мне было интересно, как Макгрегор сможет драться после пятилетнего перерыва. Было неприятно, что все сложилось именно так, — сказал Махачев в интервью Complex.