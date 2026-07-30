Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Махачев сделал признание о поражении Макгрегора: «Мне было его жаль»

Чемпион UFC Ислам Махачев прокомментировал последний бой с участием Конора Макгрегора.

Источник: Getty Images

Ранее ирландец провел свой первый поединок с 2021 года и потерпел поражение от Макса Холлоуэя из-за травмы колена.

— Будь честен — как ты отреагировал на поражение Конора?

— Если честно, мне было его жаль. Я знал, что Макс победит, но чтобы так быстро… Бой продлился всего одну минуту. Мне было интересно, как Макгрегор сможет драться после пятилетнего перерыва. Было неприятно, что все сложилось именно так, — сказал Махачев в интервью Complex.

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше