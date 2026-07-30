Назван самый вероятный соперник Макгрегора в прощальном бою

Ранее Макгрегор заявил, что не завершит карьеру сразу после травмы, полученной в бою с Холлоуэем, и намерен выйти в октагон в последний раз в 2027 году, когда полностью восстановится. Макгрегор анонсировал «Последний танец» в рамках UFC International Fight Week (IFW) 2027, точная дата турнира пока не объявлена.