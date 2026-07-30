World Boxing допустила российских спортсменов к участию во всех международных соревнованиях под национальным флагом и с гимном

"Российский бокс возвращается на мировую арену. World Boxing допустил наших спортсменов во всех возрастных категориях к участию с национальным флагом и гимном во всех международных соревнованиях. Федерация бокса России была принята в члены WB в начале 2026 г.
Восстановление нормальных спортивных связей мы обсуждали с президентом WB, главой Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным на встрече в Ташкенте в январе 2026 г.
Решение международной федерации особенно важно, поскольку именно именно WB уполномочен Международным олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу. Полноправное членство ФБР в WB открывает российским боксерам путь к полноценному участию в международном календаре, включая олимпийский цикл.
Продолжаем последовательно возвращать российский спорт в мировую спортивную семью", — написал Михаил Дегтярев.
Дегтярев о возвращении российских спортсменов: «Без поддержки Путина это невозможно. Проводим наступательную дипломатическую операцию».