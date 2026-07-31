Хабиб — про бой Усмана и Колгана: «Это самый интригующий бой за пределами ЮФС в легком весе»

"Оба идут без поражений, и они оба знают цену этого боя, и что ждет победителя этого боя. Это самый интригующий бой за пределами UFC в легком весе.
Усман готовился очень упорно и под соперника. Для него этот бой станет входом в элиту легкого веса. Это станет настоящей проверкой для Усмана. Насколько он готов, покажет клетка", — написал Нурмагомедов.
Усман Нурмагомедов проведет поединок против Арчи Колгана на турнире PFL в Нью-Йорке 1 августа. Трансляцию турнира покажет Okko.
Ислам Махачев будет в числе секундантов Усмана Нурмагомедова в поединке против Колгана.
Узнать больше по теме
Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.Читать дальше