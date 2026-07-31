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Хабиб — про бой Усмана и Колгана: «Это самый интригующий бой за пределами ЮФС в легком весе»

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий поединок чемпиона PFL в легком весе Усмана Нурмагомедова и Арчи Колгана.

"Оба идут без поражений, и они оба знают цену этого боя, и что ждет победителя этого боя. Это самый интригующий бой за пределами UFC в легком весе.

Усман готовился очень упорно и под соперника. Для него этот бой станет входом в элиту легкого веса. Это станет настоящей проверкой для Усмана. Насколько он готов, покажет клетка", — написал Нурмагомедов.

Усман Нурмагомедов проведет поединок против Арчи Колгана на турнире PFL в Нью-Йорке 1 августа. Трансляцию турнира покажет Okko.

Ислам Махачев будет в числе секундантов Усмана Нурмагомедова в поединке против Колгана.

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