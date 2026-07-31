Хабиб и Гейджи пересеклись в отеле перед поединком Усмана и Колгана

Хабиб будет в углу Усмана, а Гейджи будет секундировать Колгана.
Усман Нурмагомедов проведет поединок против Арчи Колгана на турнире PFL в Нью-Йорке 1 августа. Трансляцию турнира покажет Okko.
Самый сложный бой для Усмана Нурмагомедова — с Хабибом и Гейджи в углах.
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Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.Читать дальше