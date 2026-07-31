Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиб и Гейджи пересеклись в отеле перед поединком Усмана и Колгана

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и чемпион UFC Джастин Гейджи встретились в отеле перед поединком чемпиона PFL в легком весе Усмана Нурмагомедова и Арчи Колгана.

Хабиб будет в углу Усмана, а Гейджи будет секундировать Колгана.

Усман Нурмагомедов проведет поединок против Арчи Колгана на турнире PFL в Нью-Йорке 1 августа. Трансляцию турнира покажет Okko.

Самый сложный бой для Усмана Нурмагомедова — с Хабибом и Гейджи в углах.

Узнать больше по теме
Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.
Читать дальше