Лига RAF объявила о подписании контракта с Шарой Буллетом

Шара Буллет является базовым ударником — он провел 22 боя в ММА и одержал 21 победу (15 из них — нокаутом).
5 сентября лига RAF впервые проведет турнир в Москве — уже утверждены схватки эмиратского бойца UFC Хамзата Чимаева и тройного чемпиона ONE из России Анатолия Малыхина.
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Биография Анатолия Малыхина: карьера и личная жизнь бойца ONE FC
В смешанных единоборствах достаточно имен звездных российских бойцов. Многие из них мечтают попасть в UFC и добиться успеха именно там. Но есть и другие промоушены, в которых зажигают наши ребята. Одним из лучших «теневых» бойцов является чемпион ONE FC Анатолий Малыхин. Возможно, вы даже не слышали о нем, и очень зря, ведь речь идет о первом в истории ММА чемпионе мира в трех весовых категориях. Его биография достойна попадания в спортивную драму.Читать дальше