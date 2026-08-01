Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лига RAF объявила о подписании контракта с Шарой Буллетом

Американская лига вольной борьбы RAF объявила о подписании контракта с российским бойцом UFC Шарабутдином Магомедовым (Шарой Буллетом).

Источник: Getty Images

Шара Буллет является базовым ударником — он провел 22 боя в ММА и одержал 21 победу (15 из них — нокаутом).

5 сентября лига RAF впервые проведет турнир в Москве — уже утверждены схватки эмиратского бойца UFC Хамзата Чимаева и тройного чемпиона ONE из России Анатолия Малыхина.

Узнать больше по теме
Биография Анатолия Малыхина: карьера и личная жизнь бойца ONE FC
В смешанных единоборствах достаточно имен звездных российских бойцов. Многие из них мечтают попасть в UFC и добиться успеха именно там. Но есть и другие промоушены, в которых зажигают наши ребята. Одним из лучших «теневых» бойцов является чемпион ONE FC Анатолий Малыхин. Возможно, вы даже не слышали о нем, и очень зря, ведь речь идет о первом в истории ММА чемпионе мира в трех весовых категориях. Его биография достойна попадания в спортивную драму.
Читать дальше