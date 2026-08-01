Джейк Пол пошутил над Хабибом: «Я был в Дагестане. 2 года». Нурмагомедов поправил: «2−3 года»

«Я был в Дагестане. 2 года», — сказал Пол Нурмагомедову. Хабиб поправил: «2−3 года». Это отсылка к фразе-мему Ислама Махачева: «Отправь его в Дагестан на 2−3 года и забудь».
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