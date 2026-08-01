Усман Нурмагомедов: «Джейк Пол — не боец, а парень с YouTube. Гейджи — легенда»

«Как промоутер он слишком много говорит, но он не боец, а парень с YouTube, у которого много денег. Если хотите увидеть настоящих бойцов, приходите в мой зал. Когда кто-то не проявляет уважения к Джастину, это нехорошо. Джастин Гейджи — легенда. Я очень рад, что сейчас он чемпион, и желаю всего наилучшего Джастину», — сказал Нурмагомедов.
28-летний Усман, который провел последний бой по контракту с PFL, также высказался о своем будущем.
«Мы продолжаем строить наследие, но деньги, брат… У меня есть семья. Наследие не оплачивает счета. Посмотрим, я не хочу говорить громкие слова. Как я сказал, мне нужно поговорить с Хабибом, и тогда мы примем решение», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.