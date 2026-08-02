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В UFC хотят подписать контракт с непобежденным Нурмагомедовым

Гендиректор UFC Уайт хотел бы видеть Усмана Нурмагомедова в организации.

Источник: BELLATOR

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил, что хотел бы видеть в организации россиянина Усмана Нурмагомедова.

В субботу Нурмагомедов победил американца Арчи Колгана техническим нокаутом в первом раунде титульного боя на турнире Professional Fighters League (PFL) в Нью-Йорке. Россиянин в шестой раз защитил чемпионский пояс в легком весе. Этот бой стал последним по действующему контракту Нурмагомедова с промоушеном.

На пресс-конференции после турнира UFC в Белграде журналист спросил Уайта, хотел бы он заключить контракт с Нурмагомедовым.

«Конечно», — с улыбкой ответил глава UFC.

Усману Нурмагомедову 28 лет. В смешанных единоборствах он одержал 22 победы, не потерпел ни одного поражения, еще один бой признан несостоявшимся. Он является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC и члена Зала славы организации Хабиба Нурмагомедова.