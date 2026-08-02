В UFC хотят подписать контракт с непобежденным Нурмагомедовым

В субботу Нурмагомедов победил американца Арчи Колгана техническим нокаутом в первом раунде титульного боя на турнире Professional Fighters League (PFL) в Нью-Йорке. Россиянин в шестой раз защитил чемпионский пояс в легком весе. Этот бой стал последним по действующему контракту Нурмагомедова с промоушеном.