В UFC хотят подписать контракт с непобежденным Нурмагомедовым

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил, что хотел бы видеть в организации россиянина Усмана Нурмагомедова.
В субботу Нурмагомедов победил американца Арчи Колгана техническим нокаутом в первом раунде титульного боя на турнире Professional Fighters League (PFL) в Нью-Йорке. Россиянин в шестой раз защитил чемпионский пояс в легком весе. Этот бой стал последним по действующему контракту Нурмагомедова с промоушеном.
На пресс-конференции после турнира UFC в Белграде журналист спросил Уайта, хотел бы он заключить контракт с Нурмагомедовым.
«Конечно», — с улыбкой ответил глава UFC.
Усману Нурмагомедову 28 лет. В смешанных единоборствах он одержал 22 победы, не потерпел ни одного поражения, еще один бой признан несостоявшимся. Он является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC и члена Зала славы организации Хабиба Нурмагомедова.