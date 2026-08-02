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Абдель-Азиз: «Усман Нурмагомедов финиширует Топурию в пределах четырех раундов»

Али Абдель-Азиз, менеджер ряда российских бойцов ММА, высказал мнение о таланте Усмана Нурмагомедова.

Источник: Sport24

Ранее россиянин провел успешную защиту своего чемпионского пояса PFL, нокаутировав Арчи Колгана.

"Я заранее всем говорил, что Гейджи побьет Топурию. И вот, что я хочу сказать сейчас: Усман Нурмагомедов финиширует Илию Топурию в пределах четырех раундов.

Все думают, что Усман умеет только бить, но это не так. Те, кто так говорят, не имеют понятия о нем. У него невероятная борьба, его практически невозможно повалить. А когда бой переходит в партер, то он способен победить приемом из любой позиции. Усман — универсальный мастер боевых искусств", — написал Абдель-Азиз в соцсетях.

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