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Усман Нурмагомедов раскрыл детали «плана отца Хабиба»: «Мы стараемся следовать ему»

Российский боец, чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов рассказал о легендарном «плане отца Хабиба».

Источник: Sport24

Покойный Абдулманап Нурмагомедов, отец российской легенды UFC Хабиба Нурмагомедова, верил, что его ученики станут чемпионами ведущих лиг в смешанных единоборствах.

«Что значит “план отца Хабиба”? Когда Абдулманап был жив, он говорил, что Хабиб станет чемпионом. Затем Хабиб уйдет, и чемпионом станет Ислам (Махачев). И когда Ислам уйдет, Усман (Нурмагомедов) станет чемпионом. Это наследие, это план отца. Мы просто стараемся следовать ему, надеюсь, у нас все получится», — заявил Усман Нурмагомедов на пресс-конференции.

Вчера, 1 августа, Усман Нурмагомедов победил американца Арчи Колгана и защитил звание чемпиона PFL в легком весе.

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