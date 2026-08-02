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Глава лиги MVP: «Хабиб Нурмагомедов — джентльмен»

Сооснователь и глава лиги MVP Накиса Бидарян отреагировал на разговоры о конфликте с Хабибом Нурмагомедовым.

Источник: Sport24

Ранее стало известно, что MVP поглотит лигу PFL, где выступает Усман Нурмагомедов. После очередной победы россиянина, Хабиб забрал у Джейка Пола чемпионский пояс MVP и повесил его на плечо родственнику.

"Хабиб отобрал пояс у Джейка? Чушь. Джейк специально подошел к Хабибу и сказал, что отдаст ему пояс сразу же после вердикта судьи. И отгадайте, как об этом говорят любители ММА в соцсетях.

Хабиб — джентльмен. Мы разговаривали с ним и Джейком об ММА и том, как мы гордимся бойцами, с которыми сотрудничаем.

Это был прекрасный турнир и отличное начало. Нас ждет большое будущее", — написал Бидарян в соцсетях.

Усман Нурмагомедов подтвердил, что стал свободным агентом после победы в PFL и рассматривает вариант с переходом в UFC.

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