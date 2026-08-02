Хабиб — про подписание Усмана Нурмагомедова в UFC: «В следующем месяце переговоры. Скоро узнаете, где он продолжит выступать»

«Усман показал и доказал за последние пару лет, что он лучший легковес за пределами UFC. Не словами, а своими выступлениями. Когда я говорил 2020 году про Ислама, что он лучший на тот момент — было много людей, которые не соглашались, поверьте мне ребята, в этой игре есть уровни. Что будет дальше, вы сами увидите, следующий месяц будут переговоры, очень скоро вы сами узнаете, в какой лиге он продолжит выступать. В свою очередь от себя хочу поблагодарить PFL и лично Майка Когана за заботу и за их отношение к бойцам, это словами не описать, как мы всей командой благодарны лиге и всему персоналу за их работу и отношение. Насчет Амру [Магомедова] я скажу коротко, сегодня я бы выставил бы его против любого топово легковеса мира, я в этой игре давно и я знаю, о чем говорю. А так идем дальше, спасибо всем нашим болельщикам. Альхамдулиллах, вас очень много, и мы это ценим и стараемся вас всех радовать», — написал Хабиб.