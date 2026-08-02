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Усман Нурмагомедов назвал себя величайшим бойцом PFL: «Кто держит пояса дольше меня?»

Российский боец, чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов назвал себя величайшим бойцом в истории PFL.

Источник: Sport24

Вчера, 1 августа, Нурмагомедов победил американца Арчи Колгана нокаутом в первом раунде и защитил титул PFL.

— Вы можете назвать себя величайшим бойцом в истории PFL?

— Я думаю, да. Кто держит пояса дольше меня? Никто. И я только могу сказать «альхамдулиллях», — заявил Усман на пресс-конференции.

Усман Нурмагомедов провел 22 боя в ММА и одержал 22 победы.

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