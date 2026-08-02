Усман Нурмагомедов объяснил, что такое «план отца»: «После Хабиба пришел Махачев, после Махачева придет Усман»

«Что такое “план отца”? Когда дядя Манап был жив, а Хабиб держал пояс, он говорил, что после Хабиба чемпионом станет Ислам Махачев. Чемпионство Хабиба не было случайностью, мы показываем свой уровень. А после Ислама придет Усман. Это наследие, план отца, которому мы стараемся следовать. Что будет дальше с моей карьерой? Я поговорю с командой, с Хабибом, и мы примем решение», — сказал Усман.
Хабиб — про подписание Усмана Нурмагомедова в UFC: «В следующем месяце переговоры. Скоро узнаете, где он продолжит выступать».
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