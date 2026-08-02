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Усман Нурмагомедов объяснил, что такое «план отца»: «После Хабиба пришел Махачев, после Махачева придет Усман»

Чемпион PFL Усман Нурмагомедов рассказал, что значит «план Абдулманапа Нурмагомедова». Тренер команды Хабиба Хавьер Мендес называет его «планом отца».

«Что такое “план отца”? Когда дядя Манап был жив, а Хабиб держал пояс, он говорил, что после Хабиба чемпионом станет Ислам Махачев. Чемпионство Хабиба не было случайностью, мы показываем свой уровень. А после Ислама придет Усман. Это наследие, план отца, которому мы стараемся следовать. Что будет дальше с моей карьерой? Я поговорю с командой, с Хабибом, и мы примем решение», — сказал Усман.

Хабиб — про подписание Усмана Нурмагомедова в UFC: «В следующем месяце переговоры. Скоро узнаете, где он продолжит выступать».

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