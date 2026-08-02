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Шара Буллет высказался о деньгах в UFC: «Мне нужно было насытиться»

Боец UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, рассказал о своих заработках благодаря выступлениям в заокеанском промоушене.

Источник: Sport24

— Ты когда-нибудь считал, сколько заработал в UFC?

— Четыре или пять бонусов…

— Это где-то 300 тысяч. И еще столько же с гонораров по моим прикидках.

— Угу. Первые гонорары были чуть меньше, сейчас побольше. Я провел три боя, а подписывали на шесть. Но сказали, что переподпишем контракт, если еще один хороший бой проведу.

В начале пути я еще думал о деньгах. Нужно было насытиться и дать семье все необходимое. А потом уже можно гнаться за мечтой, чтобы не быть эгоистом, — сказал Шара Буллет в интервью промоутеру Камилу Гаджиеву.