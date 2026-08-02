Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джейк Пол заявил, что Хабиб не отбирал у него пояс PFL, чтобы вручить Усману: «Я сам сказал ему взять пояс. Вы все — овцы, поливаете меня грязью»

Владелец промоушена MVP Джейк Пол ответил на насмешки болельщиков после турнира PFL, где Усман Нурмагомедов нокаутировал Арчи Колгана. Пола высмеивают за эпизод, когда Хабиб забрал у него пояс PFL, чтобы вручить Усману.

"Я сам сказал Хабибу, что именно он должен передать пояс своему двоюродному брату. Я не хочу быть промоутером и получать похвалы за это дерьмо. Моя жизнь налажена, я занимаюсь этим для бойцов.

Сказал Хабибу, что будет круче, если он наденет пояс на своего двоюродного брата, но в итоге это превратили в очередную интернет-историю, где меня поливают грязью. Спросите у Хабиба. Вы все овцы, пока не перестанете ими быть. Ваш IQ зависит от того, как вы прочитаете это сообщение и решите: любить меня или ненавидеть", — написал Пол в соцсетях.

Усман Нурмагомедов нокаутировал Колгана в первом раунде и защитил чемпионский пояс в легком весе. Это был последний бой Усмана по контракту с PFL, а также последний турнир промоушена перед объединением с MVP.

Усман снес самого сложного соперника за раунд и наехал на Джейка Пола! UFC — неизбежность?

Узнать больше по теме
Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.
Читать дальше