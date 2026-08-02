Джейк Пол заявил, что Хабиб не отбирал у него пояс PFL, чтобы вручить Усману: «Я сам сказал ему взять пояс. Вы все — овцы, поливаете меня грязью»

"Я сам сказал Хабибу, что именно он должен передать пояс своему двоюродному брату. Я не хочу быть промоутером и получать похвалы за это дерьмо. Моя жизнь налажена, я занимаюсь этим для бойцов.
Сказал Хабибу, что будет круче, если он наденет пояс на своего двоюродного брата, но в итоге это превратили в очередную интернет-историю, где меня поливают грязью. Спросите у Хабиба. Вы все овцы, пока не перестанете ими быть. Ваш IQ зависит от того, как вы прочитаете это сообщение и решите: любить меня или ненавидеть", — написал Пол в соцсетях.
Усман Нурмагомедов нокаутировал Колгана в первом раунде и защитил чемпионский пояс в легком весе. Это был последний бой Усмана по контракту с PFL, а также последний турнир промоушена перед объединением с MVP.
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