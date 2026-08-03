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«Заплатил бы любую сумму». Деметриус Джонсон призвал UFC переманить Усмана Нурмагомедова из PFL

Член Зала славы UFC, один из величайших чемпионов в истории промоушена Деметриус Джонсон считает, что руководству UFC следует удовлетворить любые финансовые аппетиты непобежденного чемпиона PFL в легком весе Усмана Нурмагомедова ради подписания контракта.

Источник: bellator.com

«Если бы я был Дэйной, то заплатил бы Усману Нурмагомедову любую сумму, какую он только захочет, чтобы забрать его из-под контроля PFL. В таком случае вы просто украдете главную звезду из их организации», — цитирует Джонсона FREAK MMA.

28-летний Усман Нурмагомедов 1 августа победил американца Арчи Колгана нокаутом в первом раунде и защитил звание чемпиона PFL в легком весе. Для россиянина этот бой стал последним по контракту с PFL.

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