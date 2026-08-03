«Заплатил бы любую сумму». Деметриус Джонсон призвал UFC переманить Усмана Нурмагомедова из PFL

«Если бы я был Дэйной, то заплатил бы Усману Нурмагомедову любую сумму, какую он только захочет, чтобы забрать его из-под контроля PFL. В таком случае вы просто украдете главную звезду из их организации», — цитирует Джонсона FREAK MMA.
28-летний Усман Нурмагомедов 1 августа победил американца Арчи Колгана нокаутом в первом раунде и защитил звание чемпиона PFL в легком весе. Для россиянина этот бой стал последним по контракту с PFL.
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