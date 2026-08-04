Хабиб: «Я оплатил двум бойцам год занятий английским, а они выучили три слова: хорошо, альхамдулиллах и спасибо»

«Я оплатил двум бойцам год занятий английским, а они выучили три слова: хорошо, альхамдулиллах и спасибо. И это все! А еще “можно мне горячий чай”, — сказал Хабиб.
Ислам Махачев может провести бой по боксу: «Турки Аль аш-Шейх спрашивал, когда я буду готов».
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Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.Читать дальше