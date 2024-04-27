Стало известно, сколько могут получить победители Игр БРИКС

«С учетом ограничений допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, а также поддержания их соревновательной практики на международном уровне проектом постановления предлагается установить размер денежного вознаграждения победителям и призерам спортивных Игр в соответствии с размером денежного вознаграждения по итогам чемпионатов мира: 358 400 рублей — за золотую медаль, 179 200 рублей — за серебряную медаль, 107 500 рублей — за бронзовую медаль», — говорится в проекте.
Тренерам и специалистам спортивных сборных России, обеспечившим подготовку спортсменов, которые завоевали медали, устанавливаются призовые в 171 500 рублей — за золотую медаль, 84 500 рублей — за серебряную медаль, 51 200 рублей — за бронзовую медаль.
Реализацией проекта займется подведомственное Минспорту ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» в рамках субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.
Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.