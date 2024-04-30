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13:19 (мск), источник: Sports.Ru

Губерниев о словах Позднякова про «команду иноагентов»: Досадно, что выдающийся спортсмен превратился в забронзовевшего чиновника

Дмитрий Губерниев назвал глупостью слова главы ОКР о «команде иноагентов».

Губерниев о словах Позднякова про «команду иноагентов»: «Досадно, что выдающийся спортсмен превратился в забронзовевшего чиновника» | Источник: Sports.Ru

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов, которые могут выступить на Олимпиаде в Париже.

«Если бы я был главой ОКР, то не говорил бы таких глупостей, которые сказал глава нашего олимпийского комитета, потому что фраза про иноагентов — это рубрика “хоть стой, хоть падай”. Досадно, что выдающийся спортсмен Станислав Поздняков превратился в забронзовевшего чиновника, которому коллеги, мягко говоря, до лампочки. Наша главная задача — поддерживать спорт и спортсменов.

Что касается взаимодействия (с Международным олимпийским комитетом — Sports), то, конечно, нужно объяснять, доказывать, убеждать, потому что российский спорт находится в очень непростой ситуации, а мы сейчас разводим полемику вокруг того, что я сказал, что Россия — неспортивная страна.

Посмотрите на опрос ВЦИОМ. 72% опрошенных так и не смогли назвать лучшего спортсмена страны, любимого атлета. Выиграл Роман Костомаров, который никак не подходит для титула “Спортсмен года”. “Мужество года”, “Стойкость года”, “Воля к жизни года” — это да. Я благоговею перед Романом, но он сам обалдел, когда увидел результаты опроса. И Камила Валиева, которая в последний раз выступала на Олимпиаде. Александр Большунов набрал всего два процента вместе с Александром Овечкиным.

И о чем мы говорим? Россия в этом смысле страна неспортивная. Мы не любим спортсменов, мы их не знаем, мы путаем спорт с физической культурой, подменяем понятия, манипулируем статистикой. Нам надо просто спокойно смотреть друг другу в глаза, развивать детско-юношеский спорт, помогать спорту высших достижений, не врать самим себе и понимать, что проиcходит», — сказал комментатор Губерниев.

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