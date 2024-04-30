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16:15 (мск), источник: Газета.Ру

Во Франции украли ноутбук с закрытой информацией об Олимпиаде-2024

Ноутбук с закрытой информацией об организации летних Олимпийских игр во Франции был украден у координатора логистики. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Источник: AP 2023

Инцидент произошел на стадионе «Пьер-Маруа» в Лилле. Сообщается, что сумка с ноутбуком и служебным удостоверением находилась в личной машине координатора. На компьютере содержались данные об организации безопасности в олимпийской деревне, которая разместится в коммуне Вильнев-д’Аск к юго-востоку от Лилля.

При этом координатор утверждает, что ее пропуск не открывает двери, а данные хранились не на самом ноутбуке, а на сервере. Сразу после кражи доступ к информации с этого устройства был заблокирован.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

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