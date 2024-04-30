Франция отклонила заявки российских волонтеров на аккредитацию на Олимпиаду

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Франции отклонили заявки на аккредитацию на Олимпийские игры от более чем 20 россиян, собиравшихся поехать в Париж волонтерами. Об этом сообщила ТАСС одна претенденток, получившая письменный отказ от оргкомитета «Париж-2024».

«Вчера я получила от оргкомитета официальное письмо, в котором было сказано, что власти Франции не одобрили мою заявку в качестве волонтера на Олимпиаду, — сказала собеседница ТАСС, ранее отработавшая волонтером на пяти летних и зимних Играх. — Я связалась с более чем 20 россиянами, с которыми прошла не одну Олимпиаду и которые также подавали волонтерские заявки. Всем этим людям, обладающим большим опытом, также пришел отказ».

«Оргкомитет написал мне, что ему неизвестны причины, из-за которых власти Франции отклонили мою заявку. “Париж-2024” в соответствии с Кодексом внутренней безопасности Франции отправил все мои данные на проверку в соответствующий административный орган. И только после его одобрения я могла бы получить аккредитацию волонтера. Но, к сожалению, моя заявка была отклонена».

21 марта 2023 года директор волонтерской программы «Париж-2024» Александр Моренон-Конде на вопрос одного из журналистов, будут ли введены ограничения для россиян и белорусов, ответил, что «волонтерская программа открыта для всех, исключений не делается».

«Я очень расстроена тем, что получила отказ. С учетом того, что на Олимпиады в прошлые годы ездило очень немного волонтеров из России, я думаю, что такие же письма вчера получили все претенденты, имеющие российские паспорта», — добавила кандидат в волонтеры.