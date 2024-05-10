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13:20 (мск), источник: ТАСС

В WADA ответили на сообщение Минспорта о нежелании принимать взнос

Сумма взноса российской стороны составляет более $1,2 млн.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддерживает контакты с государственными органами России с целью получения взноса за 2023 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

8 мая заместитель министра спорта России Андрей Федоров заявил, что WADA не принимает от России взнос за 2023 год.

«В настоящее время WADA поддерживает контакты с государственными органами России с целью получения взноса. Ограничения, действующие в мировой банковской системе, усложняют этот процесс», — заявили в пресс-службе WADA.

В феврале министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил ТАСС, что российская сторона согласовала с WADA выплату взноса за 2023 год. 19 апреля в пресс-службе WADA заявили ТАСС, что сумма взноса составляет более $1,2 млн. После несогласия России с тем, что с нее требуют сумму как с члена Совета Европы, из которого она вышла в марте 2022 года, WADA в середине ноября 2023 года приняло решение создать рабочую группу по вопросу отказа РФ и Белоруссии от выплаты взносов в установленном агентством порядке.

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