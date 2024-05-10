В WADA ответили на сообщение Минспорта о нежелании принимать взнос

В феврале министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил ТАСС, что российская сторона согласовала с WADA выплату взноса за 2023 год. 19 апреля в пресс-службе WADA заявили ТАСС, что сумма взноса составляет более $1,2 млн. После несогласия России с тем, что с нее требуют сумму как с члена Совета Европы, из которого она вышла в марте 2022 года, WADA в середине ноября 2023 года приняло решение создать рабочую группу по вопросу отказа РФ и Белоруссии от выплаты взносов в установленном агентством порядке.