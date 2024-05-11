Бах исключил конфликты между спортсменами на Олимпиаде в Париже вне соревнований

БАНГКОК, 11 мая. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что на Олимпиаде в Париже спортсменам удастся избежать конфликтных ситуаций вне соревнований. Об этом он заявил во время генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии в Бангкоке.

«Когда лучшие спортсмены мира соберутся в Париже, они будут вдохновлять нас своими достижениями. Они будут яростными соперниками на спортивных площадках, но в то же время они будут мирно сосуществовать под одной крышей в Олимпийской деревне», — сказал Бах.

«Таким образом, олимпийцы посылают важный сигнал: да, можно соревноваться друг с другом, но в то же время мирно жить вместе. Это олимпийское послание всему человечеству. Только взявшись за руки, мы действительно сможем воплотить в жизнь наш олимпийский девиз: быстрее, выше, сильнее — вместе», — добавил он.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Российские власти соответствующее решение МОК считают дискриминационным, противоречащим олимпийским принципам. Многие ведущие российские спортсмены отказались от участия в Играх на предложенных условиях.