Губерниев назвал необратимым процессом смену гражданства спортсменами из России

«Я думал, процесс смены спортивного гражданства будет более активным, — заметил Губерниев. — Уже три Чемпионата мира по хоккею прошли без россиян, два с половиной сезона зимних видов спорта. Здорово, что соревнования у нас все же проводятся, что создаются условия, что люди имеют возможность зарабатывать и верят в лучшее. Мы делаем максимум, чтобы сохранить спортсменов, но смена гражданства — процесс необратимый».

Комментатор напомнил, что фигурное катание — крайне конкурентный вид спорта, потому стремление спортсменов любыми путями продолжить выступать на международных соревнованиях нормально и объяснимо.

«У нас много хороших фигуристов, и я могу только пожелать им удачи. Они сами имеют право выбирать, где жить, где работать. Чинить какие-то препоны в этом, с моей точки зрения, нецелесообразно. Фигурное катание у нас сильное, люди хотят и выступать на Чемпионате Европы, и готовиться к Олимпиаде, которая находится под очень большим вопросом», — заключил собеседник «Ленты.ру».