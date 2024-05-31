Фетисов отметил, что россияне на Олимпиаде будут как разведчики в тылу врага
По словам двукратного олимпийского чемпиона, российских спортсменов на Играх в Париже будут постоянно провоцировать.
По словам двукратного олимпийского чемпиона, российских спортсменов на Играх в Париже будут постоянно провоцировать.
МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российских спортсменов, которые будут выступать на предстоящих летних Олимпийских играх в Париже, можно будет сравнить с разведчиками, находящимися в тылу врага. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.
«Они сейчас как разведчики. Обстановка там будет такой, что их станут постоянно провоцировать, и мне кажется, каждый сам будет принимать решение, ехать на Олимпиаду или нет, — сказал Фетисов. — Идти в разведку, в тыл врага, постоянно оглядываться, терпеть эти унижения. Это как отреагирует народ, история по-разному может случиться. Опять же, какие еще дополнительные “мульки” нам предложат со стороны организаторов. Каждый должен принять для себя решение и с этим дальше жить».
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.