Фетисов отметил, что россияне на Олимпиаде будут как разведчики в тылу врага

«Они сейчас как разведчики. Обстановка там будет такой, что их станут постоянно провоцировать, и мне кажется, каждый сам будет принимать решение, ехать на Олимпиаду или нет, — сказал Фетисов. — Идти в разведку, в тыл врага, постоянно оглядываться, терпеть эти унижения. Это как отреагирует народ, история по-разному может случиться. Опять же, какие еще дополнительные “мульки” нам предложат со стороны организаторов. Каждый должен принять для себя решение и с этим дальше жить».