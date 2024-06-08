Тарасова назвала баннер с изображением Исинбаевой в Париже рекламой российского спорта

Источник: Соцсети

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Посвященный летней Олимпиаде в Париже баннер, на котором изображена двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, является рекламой Российской Федерации и российского спорта. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

В субботу в социальных сетях стала распространяться фотография рекламного баннера к Олимпийским играм 2024 года в Париже. На нем изображена Исинбаева, празднующая победу на Олимпиаде-2008 в Пекине с российским флагом.

«Они выставляют эту фотографию, говоря о том, что смотрите: это Олимпийские игры и это русские. И все знают, что она русская. Все понимают, что это Исинбаева, и, на мой взгляд, это огромная реклама Российской Федерации, российского спорта. Потому что без русских спорт — это просто смешно, мы были, есть и будем. И вот они показывают нам, что когда надо, они таким образом рекламируют Олимпийские игры», — сказала Тарасова.

«Когда они уберут этот баннер? Может, им не подсказывать, как я говорю? Тогда они его долго продержат. Это первая главная реклама Олимпийских игр — и с русскими», — добавила она.

Исинбаевой 42 года, она является членом Международного олимпийского комитета, двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, обладательницей 28 мировых рекордов. В прошлом году бывшая спортсменка подверглась критике за то, что назвала свое звание майора «номинальным», комментируя сообщения о переезде в Испанию.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.