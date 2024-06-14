Российские спортсмены завоевали 16 золотых медалей в первый день Игр БРИКС
В первый день стартовавших в Казани Игр БРИКС российские спортсмены завоевали 16 золотых медалей.
В первый день стартовавших в Казани Игр БРИКС российские спортсмены завоевали 16 золотых медалей.
В медальном зачете они занимают первое место, второе — сборная Китая (3−3−0), третье — сборная Белоруссии (1−7−5).
В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран, которые разыграют 387 комплектов наград.
Напомним, Никита Нагорный не будет участвовать в многоборье на Играх БРИКС.