Спортсмен из Татарстана побил рекорд РФ на Играх БРИКС
Татарстанский спортсмен Зульфат Гараев побил российский рекорд на турнире по тяжелой атлетике в рамках Игр БРИКС.
Татарстанский спортсмен Зульфат Гараев побил российский рекорд на турнире по тяжелой атлетике в рамках Игр БРИКС.
Он стал победителем турнира в весовой категории до 73 кг. Ему удалось поднять в рывке штангу весом 156 кг, а в толчке — 180 кг. В сумме он набрал 336 кг.
Второе место на турнире занял еще один представитель РФ Сергей Петров. Он набрал в сумме 332 кг. Тройку лидеров замкнул Вадим Лихорад из Белоруссии (326 кг).
Накануне казанский гимнаст Даниел Маринов занял первое место в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС.