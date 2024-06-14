17:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Спортсмен из Татарстана побил рекорд РФ на Играх БРИКС

Татарстанский спортсмен Зульфат Гараев побил российский рекорд на турнире по тяжелой атлетике в рамках Игр БРИКС.

Источник: РИА "Новости"

Он стал победителем турнира в весовой категории до 73 кг. Ему удалось поднять в рывке штангу весом 156 кг, а в толчке — 180 кг. В сумме он набрал 336 кг.

Второе место на турнире занял еще один представитель РФ Сергей Петров. Он набрал в сумме 332 кг. Тройку лидеров замкнул Вадим Лихорад из Белоруссии (326 кг).

Накануне казанский гимнаст Даниел Маринов занял первое место в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС.

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