15:48 (мск), источник: ТАСС

Гимнаст Нагорный завоевал серебряную медаль в вольных упражнениях на Играх БРИКС

Золотую медаль завоевал представитель Белоруссии Егор Шарамков, третье место занял его соотечественник Ярослав Крутов.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 14 июня. Обладатель золотой медали Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях россиянин Никита Нагорный завоевал серебряную награду в вольных упражнениях на соревнованиях по спортивной гимнастике на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.

Результат Никиты Нагорного составил 14,133 балла. Золотую медаль завоевал представитель Белоруссии Егор Шарамков с результатом 14,933 балла. Третье место занял его соотечественник Ярослав Крутов (13,966).

Нагорному 27 лет, он является победителем командного турнира гимнастов на Олимпийских играх в Токио. Тогда же в Японии гимнаст выиграл две бронзовые медали — в личном многоборье и на перекладине. На его счету также олимпийское серебро командного турнира 2016 года. Нагорный — трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы. Также Нагорный является президентом Всероссийской федерации фиджитал-спорта и начальником главного штаба ВВПОД «Юнармия».

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.

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