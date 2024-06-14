Гимнаст Нагорный завоевал серебряную медаль в вольных упражнениях на Играх БРИКС

КАЗАНЬ, 14 июня. Обладатель золотой медали Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях россиянин Никита Нагорный завоевал серебряную награду в вольных упражнениях на соревнованиях по спортивной гимнастике на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.

Нагорному 27 лет, он является победителем командного турнира гимнастов на Олимпийских играх в Токио. Тогда же в Японии гимнаст выиграл две бронзовые медали — в личном многоборье и на перекладине. На его счету также олимпийское серебро командного турнира 2016 года. Нагорный — трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы. Также Нагорный является президентом Всероссийской федерации фиджитал-спорта и начальником главного штаба ВВПОД «Юнармия».