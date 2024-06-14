Гимнаст Нагорный завоевал серебряную медаль в вольных упражнениях на Играх БРИКС
Золотую медаль завоевал представитель Белоруссии Егор Шарамков, третье место занял его соотечественник Ярослав Крутов.
Золотую медаль завоевал представитель Белоруссии Егор Шарамков, третье место занял его соотечественник Ярослав Крутов.
КАЗАНЬ, 14 июня. Обладатель золотой медали Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях россиянин Никита Нагорный завоевал серебряную награду в вольных упражнениях на соревнованиях по спортивной гимнастике на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.
Результат Никиты Нагорного составил 14,133 балла. Золотую медаль завоевал представитель Белоруссии Егор Шарамков с результатом 14,933 балла. Третье место занял его соотечественник Ярослав Крутов (13,966).
Нагорному 27 лет, он является победителем командного турнира гимнастов на Олимпийских играх в Токио. Тогда же в Японии гимнаст выиграл две бронзовые медали — в личном многоборье и на перекладине. На его счету также олимпийское серебро командного турнира 2016 года. Нагорный — трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы. Также Нагорный является президентом Всероссийской федерации фиджитал-спорта и начальником главного штаба ВВПОД «Юнармия».
Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.