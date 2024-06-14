Бах не ожидает конфликтов между спортсменами Израиля и Палестины на Олимпиаде

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Спортсменам Израиля и Палестины на Олимпийских играх в Париже удастся избежать конфликтов, они туда приедут с мирной миссией. Такое мнение высказал журналистам глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

«Мы поддерживаем контакты с обоими национальными олимпийскими комитетами с первого дня этого вооруженного конфликта. Следуя их просьбе, мы оказывали помощь обоим национальным олимпийским комитетам, сохраняя политический нейтралитет. Во время общения оба национальных олимпийских комитета дали нам понять, что они привержены олимпийскому духу, олимпийской миссии взаимопонимания и мира и они приедут в Париж с такими настроениями», — сказал Бах.

«Это может быть нелегко, учитывая те или иные эмоции, но мы уверены, что спортсмены из Палестины будут горды тем, что выступят с флагом, гимном, в национальной форме. Они приедут туда с чувством гордости, которая не направлена против кого-то другого, в соответствии с олимпийским духом, и мы уверены, что так же себя будут вести и израильские спортсмены», — добавил он.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.