14:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Греция Адетокунбо не пустила Дончича на Олимпиаду. Но поступок Луки заслуживает уважения

Звездный словенец отказался от отдыха ради страны.

Греция Адетокунбо не пустила Дончича на Олимпиаду. Но поступок Луки заслуживает уважения | Источник: AFP 2023

Олимпийская квалификация-2024. Пирей, Греция
Греция — Словения — 96:68 (32:14, 15:19, 19:17, 30:18)
Греция: Уолкап (19 + 6 подборов), Я. Адетокунбо (13).
Словения: Дончич (21 + 7 подборов + 5 передач).

Хорватия — Доминиканская Республика — 80:77 (16:15, 21:17, 16:21, 27:24)
Хорватия: Зубац (25 + 9 подборов), Шарич (14), Смит (14), Хезонья (12).
Доминикана: Дуарте (17 + 4 перехвата), Монтеро (13), Фелис (13).

Суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокунбо в шаге от того, чтобы впервые сыграть на Олимпиаде. В полуфинале квалификации его Греция смогла выбить Словению Луки Дончича. Разыгрывающий «Далласа» уже успел пошуметь на прошлых Играх-2020 в Токио, теперь, видимо, пришел черед Янниса. Если, конечно, Хорватия не преподнесет сенсацию в финале.

Без помощников

Олимпийские квалификации по баскетболу в этот раз проходят в Испании (Валенсия), Латвии (Рига), Пуэрто-Рико (Сан-Хуан) и Греции (Пирей). Большего всего внимание нейтральных болельщиков было приковано к битве в Пирее, где играли, пожалуй, две главные звезды современного НБА: Адетокунбо и Дончич. Первый уже успел выиграть чемпионство для «Милуоки», второй в прошлом месяце довел «Даллас» до финала, где команда Джейсона Кидда не нашла аргументов против сбалансированного «Бостона» Джо Маззуллы. Интересно, что пятая игра финальной серии закончилась 18 июня, а уже 24 июня Лука был в расположении сборной Словении. И это несмотря на тяжелейший сезон и целый набор микротравм. Все помнят видео, когда перед второй игрой финала персонал «Далласа» тейпировал почти все тело словенца.

Уже 28 июня Лука вышел на товарищеский матч с Бразилией и помог своей сборной победить (32 очка, 7 передач и 7 подборов). На групповом этапе квалификации Дончич продолжил доминировать. Два трипл-дабла подряд в победном матче с Новой Зеландий (36 очков, 10 передач и 11 подборов) и в проигранной игре с Хорватией (26 очков, 10 передач и 11 подборов). Этого было достаточно, чтобы выйти в полуфинал. Правда, поражение от хорватов вывело команду Александра Секулича на хозяев паркета.

Греция благодаря 32 очкам Янниса и отличной игре задней линии (Уолкап + Калатес) разгромила Доминикану, а затем легко переиграла сборную Египта. Адетокунбо получил отдых в игре с египтянами, поэтому на полуфинал тяжелый форвард вышел свеженьким. Чего не скажешь про Дончича, которому пришлось отыграть львиную долю времени в матче с Новой Зеландией, где решалась судьба словенцев.

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Во многом из-за усталости Луки никакой интриги в матче Греция — Словения не было. Команда Вассилиса Спанулиса начала игру с рывка 11:0, а к перерыву выигрывала «+14». Яннис играл не так часто (его берегут на финал), но за 21 минуту на паркете он был максимально эффективен («+31»). Особенно в защите, где он пресекал все попытки Джоша Нибо, когда американец решался на проходы в трехсекундную зону. В последние годы словенцы дважды угадывали с натурализованным игроком: Энтони Рэндольф (на победном Евробаскете-2017), Майк Тоби (на Олимпиаде-2020, где словенцы дошли до полуфинала). С Нибо этот фокус не прошел. Форвард «Маккаби» не смог стать второй скрипкой команды в атаке. Да и других помощников у Дончича не нашлось.

Клемен Препелич и Зоран Драгич не молодеют, Влатко Чанчар провалился в решающий момент, главный герой Евробаскета-2017 Горан Драгич завершил карьеру. Словения превратилась в команду одного игрока. Так что их вылет вполне предсказуем. Чтобы обыграть такую обученную команду Спанулиса, Дончичу надо было сделать что-то исключительное. Однако он закончил матч с 10 потерями при всего 5 передачах.

«Мы хотели выключить Дончича из игры и отдать мяч Яннису. У нас это получилось, — подчеркнул главный тренер греков. — Все ребята проделали отличную работу. Защита — это командная работа. Атака идет от защиты. Я скажу это сейчас, когда мы победили. Я пришел, чтобы с честью и гордостью представлять свою страну. Я пришел установить культуру. Образ мышления и культура — вот что важно. Посмотрим, когда появятся результаты. Я очень доволен тем, что увидел за такое короткое время».

Яннис против Зубаца

В финале грекам будет гораздо тяжелее. Золотое поколение хорватов (правда, без Бояна Богдановича, но с натурализованным Джалином Смитом) показывает добротный баскетбол в Пирее. Правда, в полуфинале они затратили гораздо больше сил, только в концовке дожав Доминиканскую Республику. После третьей четверти счет был равный — 53:53, а в заключительной атаке заключительной десяминутки защитник «Сакраменто» Крис Дуарте мог перевести игру в овертайм.

Хорватов за собой ведет Ивица Зубац. Центровой «Клипперс» набирает 24 очка, 11 подборов, 3 передачи и 1 блок-шот в среднем за матч на квалификации (реализовал 30 из 36 попыток с игры и 12 из 13 штрафных). От его противостояния с Адетокунбо в финале будет зависеть очень многое.

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«Я защищаюсь против него всю свою карьеру в НБА. Это всегда я, когда мы играем с “Бакс”, — рассказал перед финалом Зубац. — Нужно всегда быть готовым к контакту. Он предпочитает быть инициатором. Нужно быть аккуратным в своих владениях, не терять мяч, чтобы не давать им играть в быстрый баскетбол. Но если это произошло, нужно формировать стену. Закрыть потенциальные дыры, которые он высматривает для прохода, и свести владение к тактической игре 5 на 5».

В других финалах олимпийской квалификации встретятся Латвия — Бразилия, Пуэрто-Рико — Литва и Испания — Багамские Острова (за Багамы выступают сразу три топ-игрока НБА: Деандре Эйтон, Бадди Хилд и Эрик Гордон). Победители финалов квалифицируются на Игры-2024.

Тимур Ганеев

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