Американское антидопинговое агентство (USADA) призвало во вторник Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовать полный отчет организации по делу о 23 положительных тестах на триметазидин у китайских пловцов.
«США продолжают разводить беспочвенную шумиху и нападать на соответствующие международные организации с целью оклеветать выдающихся китайских спортсменов и повлиять на участие… в Парижской Олимпиаде», — сказал Линь Цзянь.
Дипломат подчеркнул, что США не имеют права вмешиваться в процессы глобальной системы WADA и антидопинговую работу Китая.
Немецкий телеканал ARD 20 апреля сообщил, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные тесты на триметазидин, несмотря на это атлетов из КНР допустили к Олимпиаде в Токио. В мае конгресс США заподозрил Китай в «широкой государственной стратегии по нечестной конкуренции» на Олимпийских играх, а также сравнил эту ситуацию с допинговом скандалом вокруг российского спорта. Конгресс США в письме к Всемирному антидопинговому агентству потребовал от организации предоставить все документы, касающиеся дела о китайских спортсменах, а глава USADA Трэвис Тайгарт обвинил WADA в сокрытии информации. Одиннадцать пловцов, замешанных в допинговом скандале, вошли в олимпийскую сборную Китая в 2024 году. Во вторник WADA сообщило, что независимый прокурор Эрик Коттье не выявил ошибок агентства в деле о китайских пловцах.