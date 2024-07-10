МИД КНР обвинил США в попытке оклеветать китайских спортсменов

Немецкий телеканал ARD 20 апреля сообщил, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные тесты на триметазидин, несмотря на это атлетов из КНР допустили к Олимпиаде в Токио. В мае конгресс США заподозрил Китай в «широкой государственной стратегии по нечестной конкуренции» на Олимпийских играх, а также сравнил эту ситуацию с допинговом скандалом вокруг российского спорта. Конгресс США в письме к Всемирному антидопинговому агентству потребовал от организации предоставить все документы, касающиеся дела о китайских спортсменах, а глава USADA Трэвис Тайгарт обвинил WADA в сокрытии информации. Одиннадцать пловцов, замешанных в допинговом скандале, вошли в олимпийскую сборную Китая в 2024 году. Во вторник WADA сообщило, что независимый прокурор Эрик Коттье не выявил ошибок агентства в деле о китайских пловцах.