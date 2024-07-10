16:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

МИД КНР обвинил США в попытке оклеветать китайских спортсменов

ПЕКИН, 10 июл — РИА Новости. США раздувают безосновательную шумиху и совершают нападки на международные организации с целью оклеветать китайских спортсменов, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Источник: Reuters

Американское антидопинговое агентство (USADA) призвало во вторник Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовать полный отчет организации по делу о 23 положительных тестах на триметазидин у китайских пловцов.

«США продолжают разводить беспочвенную шумиху и нападать на соответствующие международные организации с целью оклеветать выдающихся китайских спортсменов и повлиять на участие… в Парижской Олимпиаде», — сказал Линь Цзянь.

Дипломат подчеркнул, что США не имеют права вмешиваться в процессы глобальной системы WADA и антидопинговую работу Китая.

Немецкий телеканал ARD 20 апреля сообщил, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные тесты на триметазидин, несмотря на это атлетов из КНР допустили к Олимпиаде в Токио. В мае конгресс США заподозрил Китай в «широкой государственной стратегии по нечестной конкуренции» на Олимпийских играх, а также сравнил эту ситуацию с допинговом скандалом вокруг российского спорта. Конгресс США в письме к Всемирному антидопинговому агентству потребовал от организации предоставить все документы, касающиеся дела о китайских спортсменах, а глава USADA Трэвис Тайгарт обвинил WADA в сокрытии информации. Одиннадцать пловцов, замешанных в допинговом скандале, вошли в олимпийскую сборную Китая в 2024 году. Во вторник WADA сообщило, что независимый прокурор Эрик Коттье не выявил ошибок агентства в деле о китайских пловцах.

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