Российские телеканалы могут полностью проигнорировать показ Олимпиады-2024

По информации источника, телеканал «Матч ТВ», пока не определился по поводу трансляции Олимпиады. Руководство холдинга ждёт директивы от Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России (ОКР) с позицией по участию спортсменов из России, после чего примет решение по показу соревнований в Париже. В пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko сообщили, что не планируют приобретать права на трансляцию Олимпийских игр.