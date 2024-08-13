СМИ рассказали о конфликте Тома Круза с продюсерами церемонии закрытия ОИ

«Том помогал в создании этого трюка и сказал, что ему нужно сделать что-то такое, чего еще никогда не делали. Он спорил с продюсерами по поводу своей страховочной веревки, которая была хорошо видна, и считал, что она не позволяет прыжку быть достаточно правдоподобным, и он не падает так быстро, как хотел», — приводит издание слова источников.