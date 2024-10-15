Президент ОКР Станислав Поздняков планирует уйти в отставку

Поздняков — четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях (1992, 1996, 2000), десятикратный чемпион мира и 13-кратный чемпион Европы. В 2008 году был назначен старшим тренером сборной команды России по фехтованию. С 2012 года стал членом исполнительного комитета Международной федерации фехтования.