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Президент ОКР Станислав Поздняков планирует уйти в отставку

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков готовится уйти в отставку, узнал «Ъ». Официально об этом будет объявлено в ближайшее время. Свой пост он занимает с 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

Поздняков — четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях (1992, 1996, 2000), десятикратный чемпион мира и 13-кратный чемпион Европы. В 2008 году был назначен старшим тренером сборной команды России по фехтованию. С 2012 года стал членом исполнительного комитета Международной федерации фехтования.

В Олимпийском комитете России Станислав Поздняков работал с 2016 года — в должности вице-президента организации.

Поздняков имеет звание подполковника и степень кандидата педагогических наук. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также орденами Почета, Дружбы и Александра Невского.