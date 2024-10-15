Поздняков уходит из Олимпийского комитета России. Чем запомнилась его работа?

«Недовольных можно по пальцам сосчитать. И что самое важное — от месяца к месяцу их становится все меньше. Тому есть несколько причин. Одна из них в том, что когда 5 декабря прошлого года было принято решение о нашем участии в Пхенчхане в нейтральном статусе, Россия, каким бы странным решение ни было, исполнила его.



Если бы мы в тот момент продолжили линию на отрицание и нигилизм, конечно, это значительно осложнило бы жизнь всем нашим спортсменам. Причем не только этому поколению, но и будущим».