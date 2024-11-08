Вяльбе ответила Баху на слова об отстранении россиян

30 октября Бах выступил с обвинениями в адрес Олимпийского комитета России (ОКР). Он заявил, что отстранение ОКР было неизбежно, потому что комитет нарушил Олимпийскую хартию. «Такая аннексия одним комитетом спорта другой страны не происходила ни в одной стране», — посчитал глава МОК.