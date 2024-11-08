Вяльбе ответила Баху на слова об отстранении россиян

«Слова Баха — двойные стандарты. Во многих уголках Земли идут войны, но почему-то спортсмены продолжают выступать на соревнованиях. К сожалению, этот русофобский накат затронул и спорт», — заявила Вяльбе.
30 октября Бах выступил с обвинениями в адрес Олимпийского комитета России (ОКР). Он заявил, что отстранение ОКР было неизбежно, потому что комитет нарушил Олимпийскую хартию. «Такая аннексия одним комитетом спорта другой страны не происходила ни в одной стране», — посчитал глава МОК.
Ранее Бах назвал условие для восстановления отношений между организацией и Россией. Он отметил, что для восстановления членства в МОК ОКР должен следовать правилам олимпийского движения.