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Дегтярев назвал драконовскими условия допуска российских фигуристов: «Будем требовать их смягчить»

Глава ОКР и министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Россия будет добиваться смягчения условий допуска ISU российских спортсменов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Международный союз конькобежцев разрешил фигуристам, шорт-трекистам и конькобежцам из РФ принять участие в отборе к Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. При этом россияне получили всего по одной квоте в каждом виде. Во время турнира им будет запрещено проходить через микст-зону, присутствовать на пресс-конференциях и давать интервью СМИ.

«Будем работать с международными федерациями, наши все федерации в контакте. Пока это постепенное движение. Повторяю: участие лучше изоляции. Надо, знаете, в любую щелочку, в любую прогалину нам идти, идти, и идти. Заходить и раздвигать, раздвигать и раздвигать. Условия драконовские, но будем их требовать смягчить. Но, повторяю, в рабочем порядке, юридически, в контакте с международными федерациями. Только так», — приводит слова Дегтярева РИА Новости.