Дегтярев назвал драконовскими условия допуска российских фигуристов: «Будем требовать их смягчить»

«Будем работать с международными федерациями, наши все федерации в контакте. Пока это постепенное движение. Повторяю: участие лучше изоляции. Надо, знаете, в любую щелочку, в любую прогалину нам идти, идти, и идти. Заходить и раздвигать, раздвигать и раздвигать. Условия драконовские, но будем их требовать смягчить. Но, повторяю, в рабочем порядке, юридически, в контакте с международными федерациями. Только так», — приводит слова Дегтярева РИА Новости.