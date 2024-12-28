США являются самым большим должником WADA за 2024 год, Россия занимает второе место

8 мая Андрей Федоров, занимавший тогда пост заместителя министра спорта РФ, сообщил, что WADA под разными предлогами отказывается принимать взнос за 2023 год. Заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко Наталья Паршикова отметила, что Россия делает все со своей стороны, чтобы закрыть задолженность по взносу за 2023 год.