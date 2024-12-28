США являются самым большим должником WADA за 2024 год, Россия занимает второе место

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. США занимают первое место, Россия — второе в списке должников, не выплативших Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взносы за 2024 год. Об этом свидетельствуют документы WADA, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Американцы по состоянию на конец декабря ничего не выплатили из установленного на 2024 год взноса в $3 624 983. США на протяжении всего существования WADA являются самым большим плательщиком в бюджет агентства.
Задолженность России за 2024 год составляет $1 335 860, также не погашен долг за 2023 год ($1 213 786). Третью позицию в списке занимает Испания ($693 889), четвертую — Кувейт ($270 458), пятую — Бразилия, которая осталась должна WADA $109 320 из взноса в $529 320.
8 мая Андрей Федоров, занимавший тогда пост заместителя министра спорта РФ, сообщил, что WADA под разными предлогами отказывается принимать взнос за 2023 год. Заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко Наталья Паршикова отметила, что Россия делает все со своей стороны, чтобы закрыть задолженность по взносу за 2023 год.