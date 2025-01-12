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РУСАДА выявило в 2024 году рост числа нарушений правил доступности для допинг-тестирования

За 12 месяцев РУСАДА зафиксировало 282 случая нарушений правил доступности.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в декабре зафиксировали 12 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Всего в 2024 году РУСАДА зафиксировало 282 случая нарушений правил доступности (12 — в декабре, 22 — в ноябре, по 27 — в октябре и сентябре, 42 — в августе, 31 — в июле, 22 — в июне, 19 — в мае, 24 — в апреле, 9 — в марте, 15 — в феврале, 32 — в январе).

За 12 месяцев 2023 года РУСАДА зафиксировало 242 подобных нарушения, в 2022-м — 375.

Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах и позднее дисквалифицирован.