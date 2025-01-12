РУСАДА выявило в 2024 году рост числа нарушений правил доступности для допинг-тестирования

Всего в 2024 году РУСАДА зафиксировало 282 случая нарушений правил доступности (12 — в декабре, 22 — в ноябре, по 27 — в октябре и сентябре, 42 — в августе, 31 — в июле, 22 — в июне, 19 — в мае, 24 — в апреле, 9 — в марте, 15 — в феврале, 32 — в январе).